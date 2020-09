Il gelo tra il Napoli ed Hysaj raffredda anche Veretout

I rapporti tra Hysaj ed il club sono “formali” da un po’. Per questo, nonostante il difensore piaccia a Gattuso, non sarà facile trovare una intesa per il rinnovo. Diversi tentativi, ma fumata sempre nera. La distanza tra le parti resta notevole. Per il terzino la posizione della società è chiara: resta anche senza rinnovare. Un rischio ponderato, perché da febbraio in poi può firmare per un’altra società. L’impressione è che il Napoli farà un altro tentativo. Inoltre, c’è un particolare da non sottovalutare. Il gelo calato tra il Napoli e Hysaj, non favorisce l’operazione Veretout, che ha lo stesso manager dell’albanese, Mario Giuffredi.

Fonte: Il Mattino