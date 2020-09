Giuntoli predica calma, ma lo scambio Under/Milik è in dirittura d’arrivo

Appuntamento alla prossima settimana. Roma e Napoli si vedranno per definire lo scambio Under/Milik ed i particolari che lo contraddistinguono. I giallorossi proveranno ancora una volta a inserire un baby come contropartita per abbassare il conguaglio, ma difficile che il Napoli possa accettare. Giuntoli, come ovvio che sia, predica calma: «È ancora presto e in ogni caso non abbiamo particolare fretta, anche perché noi abbiamo una patrimonializzazione importante». Under andrebbe a sistemare le cose in attacco, ma il fatto che si pensi ad un 4-2-3-1-non significa che si rinunci al 4-3-3. Lo ha affermato De Laurentiis in persona

Il Mattino