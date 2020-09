Ghoulam a Sky: “Non siamo abituati al 4-2-3-1, ma miglioreremo”

Anche per lui si sta valutando il futuro. Lo sta facendo personalmente e lo sta facendo la società. Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, con il susseguirsi di problemi fisici che lo ha perseguitato, sta valutando opzioni e proposte, visto che non è detto che nel Napoli che si sta “ricostruendo” ci possa essere spazio anche per lui. Dopo l’amichevole di ieri contro il Teramo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: “Stiamo lavorando bene. Non siamo abituati al 4-2-3-1 ma stiamo migliorando. Osimhen è un grande giocatore, si divertirà con Mertens, Insigne e Lozano alle sue spalle. Speriamo faccia tanti gol, è molto importante il suo ruolo, quello del numero 9, per i tifosi del Napoli”.