Geppino Marino (all. Napoli femm.): “Siamo determinato per fare punti contro il Sassuolo”

Il tecnico del Napoli femminile Geppino Marino ai microfoni di Sky Sport parla del momento delle azzurre e della sfida contro il Sassuolo. “Quando accettai due anni fa il progetto, il mio obiettivo era tornare in serie A e ci sono riuscito. Ci stiamo rendendo conto che non è un campionato facile, dovremo migliorare nel rendimento, ma stiamo sulla strada giusta. L’ultima partita contro la Fiorentina ci sono stati segnali incoraggianti e ci hanno dato la carica giusta. Oggi contro il Sassuolo dovremo avere lo stesso spirito, siamo determinati per far bene e mi auguro che si possa cominciare ad ottenere il massimo”.

Fonte: tuttocalciofemminile.com