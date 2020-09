De Laurentiis: “Un campionato traumatizzato dalla stupidità”

La sua voglia di cambiamento non ha molti seguaci e lui non se lo spiega. De Laurentiis per primo sa che in Lega Calcio non ha una grande compagnia. «Sarà un campionato dove unico mio obiettivo è quello di sopravvivere perché si giocherà in un contesto di stupidità. Quando il campionato tornerà serio, non traumatizzato dalla stupidità di molti, allora torneremo a parlare di obiettivi calcistici». Il suo voler cambiare fa paura ad un mondo del calcio adagiato nel più totale status quo. «Voglio bene a Lotito ma per certe cose lui resta uomo della Prima Repubblica: vuole ancora Nicchi a capo degli arbitri». Spera si possa agire per riaprire il San Paolo. «Speriamo che San Gennaro faccia tornare il pubblico allo stadio per la gara con il Genoa il 27 almeno al 50 per cento», dice ancora il patron. A distanza di anni liquida anche il progetto della cantera. «Ci ho pensato, non ha senso: per prima cosa perché i genitori appena hanno la possibilità se ne vanno al Nord, lontano da una terra difficile come la nostra. Ma in secondo luogo perché è più semplice andare a comprare una giovane promessa in un altro settore giovanile e poi farlo crescere con noi».

