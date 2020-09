De Laurentiis conferma la trattativa per Sokratis: Ecco gli altri nomi

De Laurentiis, parlando a Radio Kiss Kiss, conferma che per Sokratis Papastathopoulos «ci stiamo lavorando». Anche in questo caso, il sì del calciatore è in cassaforte anche dopo la discesa in campo di Gattuso. E anche l’accordo con l’Arsenal è vicinissimo. Ma prima va ceduto Koulibaly. I soldi del difensore serviranno anche per tornare all’assalto di Veretout, dopo il primo no della Roma. Mentre è difficile che possa riprendere quota l’operazione Boga nonostante l’apertura del Sassuolo che appare pronto a fare uno sconto rispetto ai 40 milioni richiesti. Fonte: Il Mattino