Ceccarini: “Giuntoli sta lavorando a due cessioni”

L’esperto di calciomercato Nicolò Ceccarini su Tuttomercatoweb parla delle operazioni di calciomercato dei club in Serie A: “L’Inter, dopo aver preso Kolarov, acquisterà anche Vidal. È solo questione di ore ma il centrocampista cileno andrà ad arricchire un reparto già molto forte. Il sogno sarebbe Kanté ma per realizzarlo l’Inter dovrà fare prima almeno un paio di cessioni importanti e provare poi a convincere il Chelsea con una grande offerta. A questo punto sembra molto probabile la partenza di Nainggolan, che ritornerebbe volentieri a Cagliari anche se il nodo principale resta l’ingaggio”. Inoltre aggiunge: “Per Skriniar al momento non sono arrivate offerte, il Paris Saint Germain presto potrebbe farsi avanti. Infine il Napoli. Giuntoli sta lavorando forte alle cessioni di Koulibaly e Milik. Ancora non è stata raggiunta un’intesa con il Manchester City ma questa resta per il centrale senegalese la destinazione più probabile. Il Napoli ha pronto anche il sostituto. A oggi infatti Sokratis è in pole position. L’alternativa è Senesi del Feyenoord. Il club olandese chiede 20 milioni di euro”.

