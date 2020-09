Casa Napoli – “Li vendo tutti”, ma non è affatto così!

Durante una dichiarazione alla stampa, il presidente De Laurentiis, un po’ deluso, forse, da alcune situazioni, aveva affermato di “venderli tutti”. Ovvio che non sia così, ovvio che il discorso non valga in generale, soprattutto per alcuni elementi. Per Fabian il Napoli giura di non aver visto ancora una sola offerta mentre Giuntoli smentisce l’ipotesi di addio di Meret. «L’ultimo step per diventare un campione lo farà qui da noi». Il ds fredda il Pescara per Tutino («Lo vogliono davvero in tanti») perché la sensazione è che sia da tempo promesso alla Salernitana. Younes è vicinissimo al Genoa, mentre lo stipendio di Llorente mette paura a molti club di serie A che pure farebbero carte false per lo spagnolo. Per l’annuncio di Allan all’Everton – il brasiliano è a Liverpool da martedì – restano da definire solo dei dettagli che difficilmente faranno saltare un affare già definito in ogni contorno.

Il Mattino