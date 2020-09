CALCIO FEMMINILE – T. Bonetti: “Vorrei chiudere la carriera a Firenze. Siamo l’anti-Juve”

Questo turno per la Fiorentina ci sarà una sfida tutt’altro che facile, contro la Florentia, però c’è la voglia di confermarsi dopo i successi contro Inter e Napoli. Ne ha parlato la fantasista della squadra viola Tatiana Bonetti. “Siamo felici di essere tornate al calcio giocato, ma è un peccato che manca il pubblico. Siamo l’anti-Juventus, bene come inizio, però ora c’è la sfida contro la Florentia. Loro sono una squadra che non fa giocare bene gli avversari, come del resto le altre compagini della serie A, il livello si è alzato davvero tanto. La 10 di Castrovilli? Per me è una bella responsabilità, se va tutto secondo i piani, io vorrei restare a vita qui a Firenze”.

Fonte: La Nazione