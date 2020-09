Milik è un separato in casa: Roma o Juventus per il polacco?

SECONDO PASSO

Non è una operazione di poco rilievo. Milik viveva una situazione scomoda, da separato in casa. E l‘accordo con la Juventus non lo aveva aiutato nella gestione di questo momento. Alla fine, arrivato al bivio, dopo aver tentato con il suo entourage napoletano di convincere la Juventus ad alzare l’offerta al Napoli e non avendo avuto segnali incoraggianti, ha deciso di fare dietrofront e accettare il trasferimento nella Capitale. Insomma, non era per nulla semplice far quadrare i conti. Ma in queste ore, l’intesa è praticamente arrivata. Ci vorrà ancora una settimana prima di veder formalizzata la conclusione dell’operazione ma sembra davvero difficile che possa saltare. Anche se le vie del mercato, si sa, sono infinite. Dopo Allan, dunque, arriva la seconda cessione eccellente. Ora tocca a Koulibaly. Fonte: Il Mattino