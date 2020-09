Allan all’ Everton: “C’è mister Ancelotti, non ci ho pensato su due volte”

Allan è a pieno titolo un giocatore dell’ Everton. Lo hanno, da poco, ufficializzato entrambi i club attraverso dei comunicati. Sul sito della squadra inglese si legge: “L’Everton ha completato la firma del nazionale brasiliano Allan, con il centrocampista che ha firmato un contratto triennale fino alla fine di giugno 2023”. E vengono riportate anche le prime parole del calciatore con la nuova maglia: “È un vero piacere firmare per L’Everton. Sono immensamente felice di essere qui. Spero, come ho fatto in tutta la mia carriera, di contribuire con le mie prestazioni insieme ai miei compagni di squadra”. Poi, aggiunge: “E’ un club con una ricca storia in Premier League, ha una vera ambizione e poi c’è mister Ancelotti. Ha fatto tutto il possibile per portarmi qui. La dimensione del club e il nome dell’allenatore mi hanno consentito di non pensarci due volte prima di venire“.