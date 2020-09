Porzio (Regione Campania): “Lo sport senza il pubblico è la morte”

Franco Porzio, Consulente Sport Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Riapertura degli impianti al pubblico? È importante riaprire per far fare sport ai giovani, pur mantenendo il distanziamento. Sulla parte agonistica, lo sport senza il pubblico, è la morte. Tuttavia bisogna convivere con il virus, io sono propenso a riaprire gli stadi, con un regolamento ben preciso: sono favorevole. De Luca, in questi anni, ha dimostrato di dare voce al popolo, mettendo a posto lo stadio, sono certo che come altre regioni, anche lui prenderà una posizione importante per quanto riguarda gli impianti e gli eventi sportivi. Credo sia fattibile, con un po’ di buon senso, se avviene una richiesta da parte del Napoli, aprire lo stadio, creando un protocollo che non crei disagi. Sono abbastanza ottimista”.