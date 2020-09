Paci (allenatore Teramo): “Napoli? Vogliamo fare una bella figura”

Massimo Paci (allenatore Teramo) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Napoli-Teramo sarà una grande esperienza, non capita tutti i giorni di potersi confrontare con una realtà così importante del calcio italiano. Speriamo possa essere un buon banco di prova per vedere i progressi della squadra da 10 giorni a questa parte. A prescindere dal risultato, vogliamo fare una bella figura ed una bella partita. Gattuso? Ci ho giocato contro, lo conosco dai tempi del Perugia. In ritiro abbiamo provato più moduli, abbiamo un’idea su come scendere in campo, vediamo come stanno i ragazzi. Osimhen? Spero che il primo gol lo faccia nella prossima partita, non oggi (ride, ndr)”.