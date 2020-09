Nation League -Italia/Bosnia: nel 4-3-3- di Mancini posto per Insigne

Non ha mai perso, a Firenze, la Nazionale (dal 1933: 21 vittorie e 6 pareggi), compresa l’ultima volta, cinque anni fa (pur deludendo: 1-0 su Malta), un po’ come la squadra attuale, reduce addirittura da undici vittorie di fila. Il c.t. Roberto Mancini si augura di poter ricominciare, al meglio e per farlo punterà sulla migliore formazione possibile. Due i ballottaggi, sulla fascia destra Di Lorenzo o Florenzi, con il secondo in leggero vantaggio e in attacco. Belotti la dovrebbe spuntare sul capocannoniere Ciro Immobile. Per il resto spazio a Insigne sulla sinistra e Chesa a destra. Dalla Bosnia del campionato italiano c’è il solo Dzeko.

Fonte: CdS