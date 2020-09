Milik/Under, stavolta ci siamo: si chiude in una settimana

Milik, separato in casa da un bel po’ con il Napoli, vista la non collaborazione della Juventus nell’ alzare l’ offerta per portarlo a Torino, ha dovuto fare marcia indietro e rivedere i suoi piani. Il polacco ha così accettato il trasferimento in giallorosso. Non è stato affatto semplice, sia gestire la situazione, sia arrivare ad una soluzione, ma in queste ore, l’intesa è praticamente arrivata. Ci vorrà ancora una settimana prima di veder formalizzata la conclusione dell’operazione, (che prevede il passaggio di Under in azzurro) ma sembra davvero difficile che possa saltare. Anche se le vie del mercato, si sa, sono infinite. Dopo Allan, dunque, arriva la seconda cessione eccellente. Ora tocca a Koulibaly.

Fonte: Il Mattino