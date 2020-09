Milik/Under c’è l’accordo, piccolo nodo conguaglio. Maratona finita

La maratona tra il Napoli e la Roma vede avvicinarsi il traguardo: è quasi fatta per lo scambio tra Under e Milik, anche se quello che va ancora limato è il conguaglio che dovrà andare al club azzurro. Il turco ha ridimensionato le sue iniziali richieste economiche mentre alcuni collaboratori dell’attaccante polacco stanno definendo i dettagli con il club giallorosso. Insomma, una delle trame di mercato più ingarbugliate sta per risolversi: con Gattuso che può festeggiare l’arrivo di uno degli obiettivi principali della sua campagna acquisti. Nel bunker di Castel di Sangro, il ds Giuntoli e l’ad Chiavelli non hanno smesso un attimo di lavorare per costruire il nuovo Napoli. Il sì di Under non era così scontato, proprio perché il giovane turco aveva inizialmente chiesto una cifra altissima (quasi 4 milioni di euro per 5 anni). Firmerà probabilmente attorno ai 3. Contratto fino al 2025. Pino Taormina (Il Mattino)