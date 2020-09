Media spagnoli incantati da Fabian: giudizi lusinghieri

Media spagnoli in delirio per Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli incanta la stampa ed il pubblico di casa ed i giudizi sono molto più che lusinghieri. Una “esibizione fisica spettacolare”. In questo modo definisce As la prestazione di Fabian Ruiz nell’1-1 della Spagna contro la Germania nella Nations League. “Attacca, difendi… – scrive ancora As – È fondamentale in entrambe le aree. Attraversa le linee con successo, sia con passaggi filtranti che battendo i rivali sul passo. In questo momento è fondamentale per questa Nazionale”.

Anche Mundo Deportivo sulla stessa lunghezza d’onda: “nel primo tempo si è applicato nella fase difensiva, ma nella ripresa si è lasciato andare e ha dato bella mostra del suo gioco”.