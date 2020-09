Koulibaly “potrebbe pagare” Sokratis e Veretout, non Boga

De Laurentiis, parlando a Radio Kiss Kiss, affronta anche l’argomento mercato. Conferma che per Sokratis Papastathopoulos il Napoli sta lavorando. La società ha già il sì del calciatore, anche grazie all’ intercessione dello stesso Gattuso. E anche l’accordo con l’Arsenal è vicinissimo. Ma prima va ceduto Koulibaly. I soldi del difensore serviranno anche per tornare all’assalto di Veretout, dopo il primo no della Roma. Mentre è difficile che possa riprendere quota l’operazione Boga nonostante l’apertura del Sassuolo che appare pronto a fare uno sconto rispetto ai 40 milioni

Fonte: Il Mattino