Karnezis è un nuovo giocatore del Lille: Il comunicato del club francese

La LOSC oggi conferma e ufficializza l’acquisto di Oréstis Karnézi. Arrivato dall’SSC Napoli (Italia), il 35enne portiere della nazionale greca si è legato al club del Lille.

TITOLARE DELLA COPPA DEL MONDO

Nato 35 anni fa ad Atene, Orestis-Spyridon Karnézis corrisponde esattamente al profilo del giocatore esperto con la grande esperienza internazionale voluta dalla LOSC per sostenere il suo progetto. Dopo il debutto a Corfù, poi a Creta, Ορέστης Καρνέζης si svela al Panathinaikos, uno dei club più apprezzati in Grecia con cui guadagna gradualmente il suo posto di titolare, dopo aver vinto in particolare la doppia coppa-campionato nel 2010.

Le sue prestazioni degne di nota nel campionato ellenico hanno logicamente aperto le porte alla Nazionale con la quale ha disputato in particolare il Mondiale 2014 (dove ha raggiunto gli 1/8 di finale) attraverso le sue 49 presenze.

ADORATO DAI TIFOSI, APPROVATO DA DINO ZOFF

Nel 2013, Oréstis è stato trasferito all’Udinese Calcio (Italia), poi ceduto in prestito al Granada CF (Spagna) dove ha avuto una stagione di alto livello. Tornato all’Udinese la stagione successiva come titolare, ha completato tre stagioni intere in Serie A, ricevendo anche elogi dalla leggenda italiana Dino Zoff che lo considerava uno dei migliori portieri del Calcio. Eletto giocatore della stagione 2015-2016 dai tifosi del club del Friuli, ha accumulato 110 partite con la maglia bianconera.

Dopo un’esperienza di una stagione al Watford FC (Premier League) nel 2017-2018, Karnézis è passato all’SSC Napoli nel 2018, dove è andato per due stagioni per portare la sua esperienza in un gruppo che, solo poche settimane fa, ha vinto la Coppa Italia 2020.

Reclutando oggi un portiere del calibro di Oréstis Karnézis, dopo aver viaggiato quattro campionati in tutta Europa e giocato in una Coppa del Mondo, LOSC non solo aggiunge una buona dose di esperienza al suo gruppo. Ma si offre anche un giocatore di successo con carattere e leadership. Benvenuto in LOSC, Oréstis!

MARC INGLA (CEO DI LOSC)

“Siamo molto lieti di aggiungere ancora più talento ed esperienza alla nostra squadra e ai nostri portieri. In questa stagione, ma anche nelle stagioni a venire, Oréstis potrà portare molto al nostro gruppo. “

ORÉSTIS KARNEZIS

“Sono molto felice di essere un giocatore LOSC oggi. È una grande sfida per me. Dopo Grecia, Italia, Spagna e Inghilterra, ora scoprirò il campionato francese. Questo è qualcosa di abbastanza raro per un giocatore. Sono orgoglioso e felice di essere qui in un club che cresce di anno in anno e la cui squadra è molto forte. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi partner e di passare una grande stagione con loro”. Fonte: Losc.fr