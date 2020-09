Intrecci di mercato – Il futuro di Milik nelle mani di…Suarez!

Il Barcellona vuole trattenere Messi. Per farlo ha promesso alla Pulce di trattenere anche Suarez, grandissimo amico della Pulce. A quanto pare, nel corso dell’incontro di mercoledì tra papà Jorge Messi e il presidente Bartomeu, si sarebbe parlato anche del Pistolero, ritenuto fondamentale per quello che deve essere essere un progetto vincente. Lo riporta il Corriere dello Sport. C’è da aggiungere che, quello che accadrà in casa catalana, paradossalmente interessa anche il Napoli, perchè…La Juve è interessata a Suarez per il suo attacco, visto il rallentamento dell’operazione Dzeko-Milik. Il bosniaco della Roma era diventato il piano B dei bianconeri…Ma se a Barcellona tutto dovesse rientrare, le cose potrebbero cambiare di nuovo, Dzeko potrebbe non muoversi da Roma e Milik?