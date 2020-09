Il CTS “boccia” la proposta FIGC: si continua con i tamponi

I calciatori, vista l’emergenza coronavirus, eseguono tamponi ogni 4 giorni. La Figc aveva proposto di intervallare questi ultimi con i test i sierologici, in modo da ridurre la spesa delle società, ma il Cts non si è detto d’accordo. Ha confermato il protocollo così come stabilito anche a causa dei numerosi casi di positività emersi proprio tra i calciatori. La decisione è stata presa ieri ed oggi la si legge anche sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Per gli scienziati, la situazione epidemiologica non consente cambiamenti e neanche la sostituzione dei tamponi con i meno invasivi test sierologici.”