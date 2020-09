Iaria: “Da prima della pandemia la Juventus vive una situazione di squilibrio contabile”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Iaria, Gazzetta dello Sport: “La Juventus sta vivendo, da prima dell’inizio della pandemia, una situazione di squilibrio contabile alla luce degli investimenti fatti. In particolare, da Cristiano Ronaldo in poi, con De Ligt e gli altri acquisti, il monte stipendi e gli ammortamenti sono cresciuti molto. È vero che sul fronte dei ricavi, quello commerciale, c’è stata una crescita, ma il Coronavirus, con il lockdown ha visto sfumare tutte quelle attività dirette e indirette collegate allo stadio. In più c’è un contenzioso in corso con SKY, non si sa come si andrà a finire. Se ci fosse stata una cessione corposa della Juve, gli indizi portavano a Dybala perché è colui che avrebbe garantito la maggiore plusvalenze e maggiore incasso secondo la sua quotazione sul mercato”.