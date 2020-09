Maksimovic e Hysaj: Il Napoli lavora per i rinnovi

Hysaj e Maksimovic riceveranno nelle prossime ore delle offerte di rinnovo. E i margini per trattare sembrano davvero minimi, in pratica prendere o lasciare. Siamo a un bivio per i due. Il Napoli fa i conti con i due difensori in scadenza, non intende iniziare il campionato con due pedine così importanti che perderà a parametro zero tra dodici mesi. Quindi, ora il lavoro del terzetto composto da De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli è finalizzato a strappare il sì dell’albanese e del serbo. Peraltro, venderli adesso significa farlo a prezzi non proprio altissimi: dunque, l’offerta del Napoli sarà nettamente al rialzo. Non proprio le cifre che vogliono i due, ma molto vicine. E i due tasselli non sono di poco conto: perché Gattuso ne ha chiesto la riconferma e perché in caso di addio scatterebbe la necessità di trovare un altro terzino e un nuovo centrale (a parte Sokratis con cui c’è da qualche giorno una intesa che arriverà appena verrà conclusa la cessione di Koulibaly). Fonte: Il Mattino