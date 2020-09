Grillo,agente FIFA:”Giuntoli ha voluto puntualizzare che non lo regalano”

A Radio Marte ha parlato l’agente FIFA Massimo Grillo, commentando le parole di De Laurentiis e Giuntoli :

“Parole De Laurentiis? Credo che ADL voglia evitare l’inserimento di intermediari, la sua figura oltre che a dare fastidio ai Presidenti fa da cuscinetto per evitare che le trattative vadano a naufragare. Credo sia un invito per essere contattato direttamente dal Manchester City.

Meret 50 milioni? Giuntoli ha voluto puntualizzare che non lo regalano, se ci fosse anche un’opportunità di darlo in prestito avrebbe un suo valore. Poi chiaramente si va pure a tranquillizzare il calciatore dicendo che si ha fiducia in lui. Classico gioco della parti per tranquillizzare il ragazzo”.