ESCLUSIVA – Angelo Caruso (Sind. Castel di Sangro): “Gattuso? Ha tutte le qualità per diventare un ottimo allenatore”

Con l’amichevole di oggi pomeriggio contro il Teramo, terminerà il ritiro del Napoli di Gattuso ed è un bilancio molto positivo. Bene come organizzazione e c’è stato il rispetto delle norme in pieno Covid-19. Di questo e non solo ilnapolionline.com ha intervistato il Sindaco della città abruzzese Angelo Caruso.

Oggi terminerà il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, amichevole contro il Teramo. Gli aspetti positivi e in cosa si dovrà migliorare in vista dei prossimi anni? “Sono contento che il primo gol in Italia di Osimhen, sia stato fatto qui a Castel di Sangro. Questo è un aspetto davvero positivo e ci rende davvero orgogliosi. Siamo soddisfatti di come si è svolto il ritiro, non era semplice in poco tempo organizzare il tutto, ma alla fine ci siamo riusciti. Il mio auspicio è che l’anno prossimo, sapendo già che il Napoli verrà qui, potremo essere di supporto per tutti i tifosi e che si possa avere un contatto con i calciatori. Devo fare un plauso al vostro sito, ma in generale ai media per come avete veicolato le informazioni, in una situazione non semplice, ma fatto in maniera impeccabile, perciò bravi tutti”.

In questi giorni sono venuti personaggi di spicco del mondo del calcio come Gravina e Dal Pino. Secondo te l’aver visto il “Patini” aperto al pubblico, è un segnale importante per il mondo del calcio? “Il nostro obiettivo non era dei più semplici, perché con il Covid-19 presente, si doveva aprire lo stadio al pubblico, rispettando le varie norme, ma alla fine siamo soddisfatti. Non solo c’è stata una buona presenza di pubblico, ma al tempo stesso, il comportamento dei tifosi è stato esemplare. E’ chiaro che Gravina e Dal Pino sanno perfettamente che riaprire gli stadi sarebbe un messaggio importante, cosa che abbiamo fatto noi, ma si prenderanno le decisioni per la salute dei cittadini. Oltre a loro, ci sono stati convegni, conferenze stampa e personaggi di spicco della gastronomia e del mondo della medicina. Perciò siamo contenti che tutto sia filato liscio e che chi era presente si sia divertito”.

Infine ti vorrei chiedere di mister Gattuso, come calciatore lo abbiamo conosciuto come un grintoso, tu che idea ti sei fatto invece come allenatore? “Ricordo che giocò a Castel di Sangro con l’Under 21 e lui segnò il quarto gol contro la Scozia. Io credo che lui essendo un uomo del Sud abbia trovato la piazza ideale e sono certo che si saprà far valere. Penso che sia la persona giusta e nel posto adatto per dimostrare quanto vale. Un altro aspetto ha tutte le qualità per poter diventare un ottimo allenatore, le sue urla sono segno che ci tiene e davvero tanto a questo mondo. Sono davvero rimasto colpito e mi auguro che possa davvero fare bene per i colori azzurri”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

