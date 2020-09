Da Parigi e Manchester sono in azione i petroldollari, il Psg bussa per lo spagnolo

Dopo Real Madrid e Barcellona, che hanno bussato alla sua porta, non si esclude che lo faranno ancora, ora ci prova il Psg. Si parla di Fabian Ruiz, lo spagnolo di 24 anni che è una sorta di “principe” del centrocampo, che brilla di luce propria, come gli zaffiri che potrebbero arrivare dagli Emirati Arabi. La società francese, dopo la sconfitta in finale ha avuto il tempo per pensare al mercato e certamente il buon Fabian lo stuzzica, come al suo d.s. Leonardo. Per il futuro se ne riparlerà, visto che al momento AdL lo considera incedibile. Koulibaly? Al momento deve solo attendere che il tutto si possa sbloccare al più presto, ovvero quando Guardiola si sarà rassegnato di vedere Messi in t.v. . Solo in quel caso potrebbero arrivare i soldi e quindi poter fare il mercato. Infine ieri telefonata tra De Laurentiis e Ramadani che ha riavvicinato Under al Napoli, ma in questo caso dipende Dzeko che se dovesse accettare la Juventus, allora Milik andrebbe alla Roma.

Fonte: Corriere dello Sport