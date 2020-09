Gattuso a Radio Kiss Kiss: “Osimhen si è inserito bene, Lozano ha capito che è a Napoli”

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli al termine dell’amichevole contro il Teramo al Patini di Castel di Sangro. Ecco le sue parole al microfono di Carlo Alvino:

Bilancio del ritiro?

“E’ stato bello rivedere la gente seguire gli allenamenti e le partite, si respira un’aria diversa. Il calcio senza tifosi è un altro sport. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo perso 13 giocatori ma siamo stati fortunati a lavorare in queste strutture e ringraziamo tutte le persone che si sono messe a disposizione. Sono molto contento”.

Osimhen?

“Victor è un ragazzo tranquillo che deve lavorare tanto. Ha una grande fisicità, ma non deve accontentarsi. I goal che fa in questo momento non contano nulla, ma si è inserito molto bene nel gruppo. Scherza con tutti e si fa volere bene”.

Lozano?

“E’ un giocatore forte, se lo fai esprimere al massimo. Per quello che cerco io vedo un Lozano che ha capito finalmente che è a Napoli. I primi giorni pensava che era ancora ad Eindhoven, poi in Messico ora a Napoli. Si prende una parola non bella reagisce, mi piace. Nel post lockdown aveva fatto vedere qualcosa”.

4-3-3 o 4-2-3-1?

“Sono numeri sui quali bisogna lavorare. Bisogna vedere se a volte partire un 4-2-3-1 o 4-3-3, ma ce li porteremo fino al termine della stagione”.

Più difficile il post-Ancelotti o confermarsi?

“Per me è uguale. Quest’anno abbiamo fatto una mini-preparazione e sappiamo che sarà difficile. L’anno scorso era una squadra che lavorava insieme da tanti anni. La storia del presidente dice che ha cambiato pochi allenatori. Dobbiamo dare continuità nella mentalità e nei risultati”.