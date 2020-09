CALCIO FEMMINILE – Lello Carlino positivo al Covid-19

Per il Napoli femminile non è un inizio facile, non solo per i risultati, domani si cercherà il riscatto contro il Sassuolo in trasferta, ma anche fuori dal campo. Il presidente del club azzurro Lello Carlino è risultato positivo al Covid-19. Ecco le sue parole su Instagram: “Una persona positiva come me, poteva mai essere negativa al Covid-19? Ringrazio tutti voi per l’affetto e i messaggi, sto molto bene. Ovviamente in rigorosa quarantena. A presto e vi voglio bene”.

Fonte: tuttocalciofemminile.com