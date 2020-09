Berlusconi su Gattuso: “Il mio amico Gennaro ha mentalità vincente”

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, risultato positivo al coronavirus, è attualmente in isolamento. Ha rilasciato un’ intervista ad Il Mattino. Oltre a parlare di politica ed attaccare De Luca, definendo la Campania al collasso, non poteva non toccare l’argomento calcio. E lo ha fatto riferendosi anche a Gennaro Gattuso. Sul tecnico del Napoli ha dichiarato: “Se il mio Milan si fosse accontentato non sarei il Presidente di club che ha vinto più titoli nella storia del calcio mondiale. Il mio amico Gennaro Gattuso, che oggi guida così bene il Napoli, è uno dei simboli nel calcio di questa mentalità vincente. Che per me vale a maggior ragione anche in politica”.