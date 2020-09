Anche Mauro Icardi positivo al Covid 19: fatal Ibiza?

Le vacanze, quest’anno, non hanno giovato. Sicuramente per molti calciatori è stato così, visti i casi di coronavirus al rientro nelle società di appartenenza…Spesso i luoghi della “movida” balneare hanno contribuito all’ allargarsi del contagio. E’ di oggi la notizia che anche Mauro Icardi, attaccante del PSG è risultato positivo dopo aver trascorso le vacanze in quel di Ibiza. Su La Gazzetta dello Sport si legge: “Icardi, dopo aver passato un po’ di tempo con il fuoriclasse brasiliano, aveva affittato pure un lussuoso yatch, per riposarsi insieme alla moglie-agente Wanda e ai cinque figli, oltre che a vari parenti. Ma poi sono cominciati gli aperitivi e le cene. Anche per festeggiare il compleanno dell’ex compagno di squadra Rico che è salito sull’imbarcazione con l’altro portiere Navas e le rispettive famiglie. E’ alla fine tra un brindisi, un tuffo e l’immancabile selfie, è arrivato il contagio”.