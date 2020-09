AMICHEVOLE – Napoli-Teramo 4-0, i top e il flop della squadra azzurra

Seconda e ultima amichevole del Napoli a Castel di Sangro, al “T. Patini”, contro il Teramo e l’inizio è promettente. Angolo di Ghoulam, sponda di testa di Lozano e Osimhen sotto porta non sbaglia. Gli abruzzesi hanno la palla del pareggio, errore di Koulibaly, Cianci arriva in area e calcia, parata di Ospina. Quest’azione sveglia gli azzurri che raddoppia con Lozano, tiro all’incrocio e nulla da fare per Valentini. I partenopei sfiorano la terza rete con il palo di Gaetano. Nel secondo tempo arriva la doppietta di Osimhen, il primo con freddezza, la seconda da falco dell’area di rigore. Nel finale entrano tanti giovani, ma non manca un altro palo, stavolta con Politano. Ecco le pagelle della squadra azzurra.

Top

Ospina 6,5 – In una partita quasi tranquilla, il portiere colombiano però si fa trovare pronto su Cianci, su errore di Koulibaly. Per il resto sempre efficace con i piedi.

Malcuit 6,5 – Dopo un inizio di partita dove non era stato coinvolto, poi comincia a spingere sulla fascia destra e cresce nella condizione. Se il mercato non lo manderà via, potrebbe giocarsela con Di Lorenzo.

Ghoulam 6,5 – Pronti via batte il corner dove nasce l’azione del gol di Osimhen. Poi va sulla zona mancina e gioca quasi tutta la gara tenendo una buona condizione. Sul mercato è tutta un’altra storia.

Demme 6,5 – Il primo tempo dell’ex Lipsia è stato positivo, Gattuso è rimasto colpito per il sapersi adattare nella linea a due. Sicuramente il tedesco teme di non giocare, ma oggi ha mandato un segnale anche al club.

Lozano 7 – Il primo tempo del messicano è stato ottimo. Assist per il gol di Osimhen, poi tiro preciso sotto l’incrocio e poi anche altre giocate, compreso l’assist per il palo di Gaetano. Leggero calo nella ripresa, ma non demerita a livello di vivacità.

Younes 6,5 – Il libanese ha dimostrato in questo ritiro di essere tra i più brillanti. Solo una volta poteva servire Politano, ma è vivace. Suo l’assist per la seconda rete di Osimhen.

Osimhen 7,5 – Sia chiaro sono solo amichevoli e non avversari di prima fascia, ma le qualità dell’ex punta del Lille si cominciano a vedere. Il primo è sotto porta, il secondo da vero goleador e infine da vero falco dell’area di rigore. Poi recupera palloni e si arrabbia per un fallo subito.

Flop

Luperto 5,5 – Il Teramo certamente non ha creato problemi sul piano tecnico, ma il difensore classe ’96 ha commesso falli, arrivando in alcuni casi in ritardo. Per crescere ha bisogno di giocare e nel Napoli rischia di stare nelle retrovie.

A cura di Alessandro Sacco