Veretout, la Roma per meno di 30 milioni, neanche ne parla

Veretout piace da tanto tempo al Napoli, ma la Roma lo ritiene incedibile. Ormai questo sembra uno dei liet motivi di questo calciomercato. La trattativa è difficile, è estremamente evidente e stamattina la conferma arriva anche da Il Messaggero, ma…si comincia parlare di cifre. L’intenzione dei giallorossi resta quella di non privarsi del centrocampista, ma, al tempo stesso, non lo ritengono più assolutamente incedibile. Ora che Allan è andato all’Everton, peraltro, il Napoli ha soldi da investire e quindi se ne può parlare. La Roma non si siederà al tavolo delle trattativa per offerte al di sotto dei 30 milioni di euro. Intanto il Napoli ha già discusso con l’agente dell’ eventuale ingaggio. Veretout alla Roma guadagna 2,4 milioni di euro: se De Laurentiis arriverà sui 3 o 3,2 potrà partire il pressing sul club.