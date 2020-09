Under è in cima alla lista: Ma bisogna aspettare Milik…

ASSALTO A UNDER

Col passare dei giorni non si capisce più se è Under al Napoli l’operazione principale o è Milik alla Roma. Sembra un paradosso, ma non lo è. Perché adesso è proprio il club azzurro a sollecitare quello capitolini a trovare una intesa. E pure con una certa fretta. Nel giorni scorsi, come raccontato, Giuntoli ha incontrato l’agente dell’esterno turco, facendo abbassare le pretese del calciatore che restano ancora molto alte (chiede un quadriennale da 3,6 milioni a stagione). Le distanze si sono assottigliate, ma prima dell’affondo finale serve l’accordo tra Napoli e la Roma sulla valutazione dei due. Improbabile uno scambio alla pari dei due cartellini, il Napoli vuole almeno 10 milioni. Ed è questo un altro nodo. In ogni caso, le due operazioni avanzano di pari passo e l’impressione è che la settimana decisiva sarà la prossima. Perché la Juventus non pensa di voler pagare 30 milioni per un calciatore in scadenza. E quindi se ne sta defilata. Fonte: Il Mattino