Sokratis “pressa” l’Arsenal, vuole indossare l’azzurro

Il mercato del Napoli ad oggi è davvero complesso, perchè devi prima vendere, non è semplice, quando hai in rosa 35 calciatori e poi comprare. Per fortuna che in un mondo dov’è difficile accettare le varie destinazioni ci sono giocatori che invece spingono per venire. E’ il caso di Sokratis Papastapouolos, ha già giocato in Italia con le maglie di Milan e Genoa, perciò conosce Gattuso, oltre che conosce Manolas visto che sono connazionali. Il greco pressa l’Arsenal per giocare con la maglia azzurra, ma senza spargimento di denaro. Un bel risparmio potrebbe facilitare la trattativa, non è semplice la matassa da sbrogliare, ma si proverà.

Fonte: Antonio Giordano CdS