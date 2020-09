Petagna, tampone negativo, ma non può comunque allenarsi

Petagna, neo calciatore del Napoli, da asintomatico è risultato positivo al Covid 19, motivo per il quale non ha raggiunto la squadra azzurra in quel di Castel di Sangro per cominciare la sua avventura partenopea. L’attaccante, però, nonostante il tampone risulti ormai negativo non può ancora riprendere gli allenamenti. Si legge su Tuttosport che sarebbe ancora presente, nelle analisi di Petagna, un valore che, almeno per il momento, non gli può consentire di tornare all’attività agonistica e, in questo caso specifico, agli allenamenti. Non è noto quale sia questo valore, ma il quotidiano spiega con chiarezza che, a meno di clamorose novità, Petagna non potrà unirsi alla squadra neanche per queste ultime giornate di ritiro.