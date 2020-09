Adam Ounas lascerà il Napoli in questa sessione id calciomercato. La squadra maggiormente interessata sembrerebbe essere il Cagliari. La valutazione che ne fa il club partenopeo è di circa 12 milioni di euro, senza però prendere in considerazione l’idea del prestito. Per il momento c’è solo il gradimento della società sarda, bisognerà sedersi con Giuntoli per trovare l’intesa economica.