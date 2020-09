Oggi incontro DeLa-Ramadani, diversi gli argomenti in ballo. Ghoulam vuole una “ricca” buona uscita

Il Napoli cercherà in questi giorni di sbloccare diverse questioni in ballo, soprattutto nel mercato in uscita, ma anche parlare di rinnovi di contratto. Oggi a Castel di Sangro è previsto l’incontro tra AdL e l’agente Fifa Ramadani, diversi gli argomenti in ballo. Il primo Koulibaly, dove si porterà una nuova proposta economica del City e De Laurentiis la valuterà se soddisfacente o meno. La seconda questione è Maksimovic, dove potrebbe riaprirsi la questione rinnovo e infine Demme. Il centrocampista tedesco non sembra incedibile, piace soprattutto alla Fiorentina di Iachini. Infine Gholam, c’è il Wolveramphton, però chiederebbe una lauta buona uscita per essere ceduto, un amichevole braccio di ferro, questione di pounds.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport