Stasera per le gare valide di Nations League andrà in campo la Serbia di Maksimovic in trasferta in Russia.Il difensore del Napoli partirà dal primo minuto .

Queste le formazioni ufficiali:

Russia: Shunin, Mario Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Karavaev, Bakaev, Dzyuba.

Serbia: Dmitrovic, Milenkovic, Pavlovic, Maksimovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Lazovic, Tadic, Milinkovic-Savic, Mitrovic.