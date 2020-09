Napoli: Tutti i movimenti di mercato in uscita del club azzurro

ALTRE PISTE

Veretout ha fatto sapere che non intende andare alla rottura con la Roma: il suo sì al Napoli è solo legato alla scelta del club capitolino di farlo partire. Demme è alla finestra, la Fiorentina dopo il sondaggio della settimana scorsa, ha frenato: l’idea di inserire Castrovilli non piace a Comisso. C’è tempo. Attenzione a Boga, perché il Sassuolo ha capito che il Napoli fa sul serio per Under e ha provato a rifarsi sotto. Difficile che Giuntoli possa prendere ben due centrali. Sokratis Papastathopoulos, come detto, ha un accordo di massima col Napoli: se si libera a zero dall’Arsenal, avrà uno stipendio da 3,7 milioni. Altrimenti si dovrà discutere l’ingaggio. Lo vuole Gattuso, De Laurentiis lo ha accontentato. Tutino alla Salernitana è questione di formalità ma ieri il Genoa ha presentato una offerta importante per Younes e l’esterno azzurro si sta lentamente convincendo ad accettare. Giuntoli vorrebbe inserire nell’operazione anche Luperto, ma al momento il Genoa ha detto no mentre sarebbe pronto ad accogliere Llorente a braccia aperte, se lo spagnolo decidesse per uno sconto sull’ingaggio. Il Cagliari si è mosso per Ounas. Si lavora con Mendes per la cessione di Ghoulam: già bloccato il suo sostituto, il terzino del Legia Varsavia Micha Karbownik. Fonte: Il Mattino