Milik si è convinto, resta da colmare una distanza di 5 milioni

Milik si è convinto e, come si legge su il Corriere dello Sport, ha accettato l’offerta della Roma. Adesso, quindi si può lavorare per chiudere al meglio la trattativa. Prima di tutto, la Juventus dovrà prendere Dzeko e liberare un posto da attaccante in quel di Trigoria, per poi permettere ai club in questione di notificare il tutto. Il Napoli, per mettere la parola fine, chiede Under, Riccardi e 20 milioni di euro, mentre Fienga offre i due cartellini e 15 milioni. Una distanza di 5 milioni di euro, quindi. Oggi, visto che De Laurentiis incontrerà Ramadani per parlare dei suoi assistiti azzurri, Koulibaly, Maksimovic e Demme, sicuramente ne approfitterà per informarsi sull’ingaggio di Cengiz Under.