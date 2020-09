Napoli: Veretout perfetto per completare la mediana azzurra

CASTING IN MEDIANA

Ecco, dimenticate le certezze di questa estate. C’è un bel rimescolamento di carte, in casa Napoli. Per esempio, Gattuso ha deciso che anche Fabian non è incedibile: se dovesse arrivare dalla Liga una offerta importante (almeno 50 milioni), il tecnico azzurro non alzerà barricate. E lo stesso, come già raccontato, è per Demme: lo cerca la Fiorentina, ma non solo. Gattuso vuole Veretout, a suo avviso il centrocampista che più gli garantisce duttilità per quello che ha in mente. Zielinski, che ha appena rinnovato, sarà tra le altre cose anche un perfetto vice Mertens nel 4-2-3-1 che ha in mente l’allenatore.

Ovvero un trequartista. Dunque, Veretout: per sbloccarsi serve che si muova Mario Giuffredi, il potente agente napoletano che però ha più volte ribadito che il francese resterà alla Roma. In realtà, sa bene Giuffredi che la nuova Roma di Fonseca punta su Veretout e non è facile smuovere le convinzione del tecnico portoghese. Un altro sempre più intoccabile è Elmas che lo scorso anno Gattuso ha immaginato come un vice Insigne nel 4-3-3 e che quest’anno potrebbe davvero fare il salto di qualità. Nonostante non sia stato scelto da lui a gennaio, a centrocampo appare blindato Lobotka mentre dopo Allan andato all’Everton è ai saluti anche Gaetano con destinazione Salernitana. Fonte: Il Mattino