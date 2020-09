Matteo Politano: “Osimhen, dovremo metterlo nelle condizioni di far gol. La Juventus? Testa al Parma”

Ai microfoni di Sky Sport è stato intervistato l’estero d’attacco del Napoli Matteo Politano, dove analizza il ritiro degli azzurri di Castel di Sangro e parla della punta nigeriana. “Osimhen? E’ davvero un giocatore eccezionale, ma non gli dobbiamo mettere fretta, deve crescere e soprattutto dovremo metterlo nelle condizioni di far gol. Lui viene in una realtà diversa, il campionato italiano non è semplice, ma ha il potenziale per fare la differenza. Quando è uscito il calendario, ho subito visto quando affronteremo la sfida contro la Juventus. In città è da sempre l’eterna rivale. Prima dei bianconeri ci sarà la trasferta di Parma, essendo in trasferta non sarà assolutamente semplice”.

La Redazione