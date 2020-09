L’Atalanta “sonda” Meret, ma il Napoli non fa sconti

E’ il talento in porta, Alex Meret e piace. Come prevedibile piace a molti, anche all’ Atalanta. A Napoli non ha l’assoluta certezza di giocare titolare e si contende il posto con David Ospina che, come è noto, da quando è arrivato Gattuso sembra averlo superato nelle gerarchie. Come riportato da Sky Sport sul suo sito ufficiale, Meret sarebbe stato individuato dalla Dea per sostituire Gollini, infortunato e per il quale si prevedono tempi lunghi per il rientro. Le richieste del Napoli, ovviamente, non sono però facilmente accessibili e vengono ritenute proibitive dal club orobico. I media, in questi giorni, parlavano di non meno di 10 milioni per il prestito. Difficile dunque ritenere che la trattativa possa andare oltre il classico “sondare il terreno”