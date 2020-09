Koulibaly, il City prova con l’ultimatum: ADL si convincerà?

L’offerta del City per Koulibaly, circa 65 milioni di euro, non soddisfa il patron azzurro De Laurentiis che, si sa, difficilmente concede sconti. Però, stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, difficilmente la cifra subirà variazioni, visto che il Manchester City ha dato al Napoli una sorta di ultimatum. Virerà su altri obiettivi se entro il 15 settembre non ci sarò il sì del senegalese ai Citizens. A questo punto risulta, quindi, delicato e fondamentale, il ruolo di Ramadani, agente di Kalidou, che dovrebbe incontrare a breve il presidente e parlarne con lui. Non è detto che quest’ultimo si lasci però convincere. Gli aut aut non sono molto apprezzati da ADL e va ricordato che vendere, per il Napoli, non è conveniente, certo, ma non vitale.