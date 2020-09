Hysaj e Maksimovic – Il Napoli non vuole ripetere gli errori del passato

MAKSIMOVIC E HYSAJ

Due situazioni potenzialmente esplosive. Il Napoli prepara una nuova offerta di rinnovo per Maksimovic e Hysaj, alzando chiaramente la prima proposta che è stata rifiutata. Il club non vuole perderli a zero, quindi dovessero ripetere i loro no al prolungamento, ecco che il club li metterebbe ufficialmente sul mercato. Gattuso li terrebbe anche così ma il Napoli non vuole ripetere le situazione di Mertens e Callejon. Situazioni anche queste che nel giro di pochi giorni vedranno una risposta. Fonte: Il Mattino