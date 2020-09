Gennari: ” Nessuna offerta dell’Atalanta per Meret. Ritorna Berisha”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Fabio Gennari, Radio Dea: “Non mi risulta un’offerta fatta dall’Atalanta per Meret. Attualmente c’è il problema Gollini perché infortunato e la forbice tra il caso migliore di rientro e quello peggiore, incide pesantemente sulla prima gara di Champions League. L’Atalanta ha due situazioni da monitorare: Sportiello e Carnesecchi, classe 2000 e della Nazionale U21, considerato uno dei migliori prospetti italiani. Perin? È stato rinnovato il prestito al Genoa, quindi la partita è abbastanza chiusa per lui. L’unica opzione vicina, mi sembra con lo scambio Carnesecchi-Berisha, per consentire un’ulteriore crescita al classe 2000 e permettere a Berisha di tamponare per qualche mese. Romero? È un’operazione conclusa. Stanno decidendo soltanto la formula. Ilicic? Bisogna capire come e quando si risolverà. Sta seguendo un percorso per uscire da un problema che riguarda la sua sfera personale. Mi aspetto entro la metà di settembre una deadline più certa. Può tornare a disposizione per ottobre, secondo me”.