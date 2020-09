Galli: “Cistana-Napoli? Giuntoli lo stima, ma non c’è trattativa”

Beppe Galli, agente tra gli altri di Cistana e presidente dell’Assoagenti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Il calciomercato è cambiato, tutto si fa tramite internet, serve più che altro a fare due chiacchiere e vedere i vecchi amici. Cistana ancora in Serie B? Mi auguro di no però lui è del Brescia. Perinetti? Anche lui ha un presidente non facile, il calcio lo capisce e lo sa fare, non è semplice”.

Interesse del Napoli?

“Sinceramente non mi è mai arrivato nulla, qualcuno ha pure scritto che io avevo allontanato il club ma il Napoli non ha mai chiamato. Giuntoli lo stima ma non c’è mai stata una trattativa o una chiamata al Brescia. Lui è un profilo adatto a tante squadre, perché sa giocare anche a pallone visto che non butta mai via la palla. Quando stava bene è stato uno dei calciatori emergenti più interessanti. Il Napoli è una grande squadra ma il giocatore potrebbe interessare anche ad altre, per esempio alla Lazio. Chi lo prende fa un investimento, non butta via soldi: può solo prendere valore”.

Boga?

“Ha delle richieste, non è un mio calciatore quindi non conosco la situazione nel dettaglio. Ha grande velocità palla al piede, ottimo giocatore. Edera resta al Torino? Bella domanda, mi auguro che possa andare e poi ci sarà da divertirsi. Tecnicamente è uno dei più forti che c’è, ora è un po’ in credito con la fortuna”.