RIVIVI IL LIVE di De Laurentiis a Radio Kiss Kiss: “Con la giusta offerta cediamo tutti”

14:09 – Termina l’intervista al presidente De Laurentiis.

14:09 – “Ancora oggi le squadre che salgono in Serie A non acquistano nessuno. Anzi fanno delle sessioni di mercato dicendo: Chi mi presti? Chi non ti pago? Questo Gravina se lo deve mettere in testa”.

14:04 – KK e Milik in uscita? “Si ma con le giuste condizioni. Da ora in poi quando ci saranno offerte importanti cederemo tutti. In questo Paese, che non garantisce nulla a nessuno e in questa Europa che è in disfacimento totale, oggi come oggi e i tifosi dobbiamo vivere alla giornata. Faremo il nostro meglio. Mi avevano offerto 100 milioni di sterline e le ho rifiutate, facendo un torto alla mia società. Anche Allan”.

14:03 – Allan all’Everton? “Dovete chiederlo a Chiavelli e Giuntoli. Io ero col Cardinale. Adesso devo verificare che tutte le carte siano a posto. Quando ho sentito Grassani le carte erano a posto”.

14:02 – Domani a porte aperte, ti piacerebbe Napoli-Pescara al San Paolo? “Assolutamente si. Non vedo la ragione per non farlo. Addirittura auspico che col distanziamento sociale su 56 mila vorrei avere 23 mila persone allo stadio”.

13:56 – Osimhen? “Ha una qualità importante. E’ un giovanissimo che ha perso i genitori in tenerissima età, ha perso la mamma a 2 anni e il papà subito dopo. E’ un ragazzo che è cresciuto in un paese complicato. Ha sofferto tantissimo ma ha imparato quella che è la dignità. Dimostra una grande maturità e serenità”.

13:55 – “I vertici della UEFA devono dare le dimissioni. I club devono comprare la UEFA e governarsi da soli. Quanti anni sono che sentiamo sempre la stessa musica della Champions. Loro non hanno la cultura del progresso e dei cambiamenti”.

13:54 – “E’ inutile che la UEFA parli di Financial Fair Play e poi ignori i diritti delle società”.

13:52 – “Devono essere un nostro segretariato, ma invece si comportano come fossero Re e Regina. Re UEFA e Regina FIFA. Se qualcuno dovesse essere positivo durante la sosta delle nazionali ci saranno cause contro la UEFA e la FIFA. Si mette a rischio la vita di gente che costa denaro, investimenti e il sudore dei tifosi che con la loro passione alimentano quest’industria”.

13:50 – Campionato falsato, perché? “Perché nessuno ha avuto la cultura dell’azione manovrata che risponde alla legalità e alla logica. Sui può fare o no questo campionato? Se non posso stare a contatto come spettatore non posso fare uno sport di contatto. Per venire allo stadio bisogna fare il tampone e presentarlo come fatto certificativo col biglietto come tutela. Saiamo qui perr fare le comparse di un governo assente e impreparato, sia quello politico ma anche quello calcistico. Buttano il sasso e tutti nascondono la mano. La Federcalcio, la Lega. Siamo degli incoscienti”.

.Intorno alle 13:40 il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal.