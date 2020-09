De Laurentiis: “Milik e KK sapremo sostituirli, immagino un Napoli col 4-2-3-1”

De Laurentiis, parlando a Canale 21, ha spiegato. «Se il mercato permetterà le uscite di Milik e Koulibaly, questi due bravissimi calciatori, noi sapremo come sostituirli, altrimenti se ne parlerà l’anno prossimo». Poi si sbilancia. «Il prossimo Napoli me lo immagino col 4-2-3-1, però Gattuso è anche estremamente creativo ed è capace di reinventarsi le cose a seconda degli avversari». Dunque Koulibaly: Ramadani promette una visita a Capri la prossima settimana. All’incontro potrebbe prendere parte anche il difensore. Ha sette giorni di tempo, il potente intermediario slavo, per convincere i suoi interlocutori ad alzare a 80 milioni l’offerta da fare al Napoli. De Laurentiis non chiude per meno. Si è faticosamente convinto a dar via Allan per 30 milioni (ne voleva 40) ma non farà altri sconti. A proposito di Allan: oggi sono attese la firma e l’annuncio ufficiale. Ma la verità di Koulibaly ha bisogno ancora di una decina di giorni per venire allo scoperto. Senza dimenticare che qui c’è il Psg che potrebbe piombare sul difensore. Scavalcando le offerte delle due società di Manchester. Fonte: Il Mattino