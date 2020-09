Chiariello: “De Laurentiis è arrabbiato, voleva cedere Koulibaly e Allan ad un prezzo piu alto “

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Tutti i giocatori hanno il prezzo al collo e tutti sono cedibili. So che è arrabbiatissimo per aver buttato troppi soldi e non aver venduto Koulibaly e Allan ad un prezzo altissimo. Col senno di poi, soprattutto per il non rendimento dei due giocatori in questa stagione, sarebbe stato giusto farlo. È vero che De Laurentiis forse dovrebbe essere più refrattario, ma il calcio è fatto da emozioni: in mero fatto numerico, hai ragione, ma l’emozione ha un prezzo”.